Iran: Aiea reinstalla dispositivi di sorveglianza in alcuni impianti nucleari iraniani

- L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha reisntallato parte dei dispositivi di sorveglianza in alcuni impianti nucleari dell’Iran, come era previsto dal Piano globale d'azione congiunto (Jcpoa), accordo firmato nel 2015 da Iran, Cina, Francia, Regno Unito, Russia, Stati Uniti e Germania. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, citando “due rapporti” dell’Aiea. Secondo questi ultimi, la misura riguarderebbe in particolare il sito di Isfahan, dove si producono componenti delle centrifughe, e altri due stabilimenti per l’arricchimento dell’uranio non specificati. I dispositivi di sorveglianza reinstallati, tuttavia, consistono essenzialmente in circuiti di telecamere, mentre l’Aiea attende la risposta di Teheran per l’installazione di altri sistemi. Sembra risolta, invece, la controversia tra l’Iran e l’agenzia internazionale riguardo il sito “non dichiarato” di Marivan, a sud di Teheran, sul quale la Repubblica islamica avrebbe fornito “spiegazioni ragionevoli”, consentendo all’Aiea di chiudere l’inchiesta al riguardo. (Res)