Nepal: sherpa salva uno scalatore malesiano sull'Everest

- Uno scalatore malesiano è stato soccorso da uno sherpa rimasto sospeso a una fune in un'area del monte Everest nota come "zona della morte" per la sua altitudine estremamente elevata e le temperature che possono raggiungere i 30 gradi sotto zero. Lo sherpa stava accompagnando uno scalatore cinese verso la vetta di 8.849 metri quando ha avvistato il malesiano, rimasto sospeso a una fune e prossimo all'assideramento. Il salvataggio dell'uomo ha richiesto sei ore, sino al campo n.3, a un'altitudine di 7.162 metri, dove lo scalatore è stato trasportato al campo base da un elicottero. (Inn)