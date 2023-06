Emirati: colloquio tra presidente bin Zayed e omologo Repubblica Democratica del Congo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, ha ricevuto ieri una telefonata dall’omologo della Repubblica Democratica del Congo, Felix Tshisekedi. Secondo l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, nel corso del colloquio, i due presidenti hanno discusso delle opportunità di sviluppare relazioni di cooperazione, estendendole in diversi settori, a sostegno dello sviluppo economico, del progresso e della prosperità per entrambi i Paesi. Per il resto, bin Zayed e Tshisekedi hanno parlato di diverse questioni di interesse comune, con particolare riguardo per le tematiche legate allo sviluppo sostenibile. (Res)