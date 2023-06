Usa-Cina: Austin, "un peccato" che Pechino abbia rifiutato il confronto tra ministri della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del governo cinese di respingere l'offerta di un confronto tra i ministri della Difesa delle due maggiori potenze mondiali a margine del Dialogo di Shangri-La, in programma da domani a Singapore, è "un peccato". Lo ha dichiarato oggi il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, nel corso di una visita ufficiale a Tokyo, in Giappone. Il confronto con l'omologo cinese Li Shangfu, ha detto il segretario, è necessario a gestire le crisi ed "evitare che le cose sfuggano inutilmente al nostro controllo". Austin ha anche criticato Pechino per la recente intercettazione pericolosa di un velivolo da ricognizione statunitense sul Mar Cinese Meridionale: la condotta della Cina in acque internazionali è "molto preoccupante", ha dichiarato il segretario. "Temo che possano verificarsi incidenti che potrebbero sfuggire al nostro controllo molto, molto rapidamente", ha ammonito Austin. "Coglierei qualunque opportunità di confronto con la leadership (cinese). Ritengo che i dipartimenti della Difesa dovrebbero parlarsi a vicenda regolarmente, o dovrebbero disporre di canali aperti per le comunicazioni", ha aggiunto il funzionario statunitense. (segue) (Git)