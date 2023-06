Usa-Cina: Austin, "un peccato" che Pechino abbia rifiutato il confronto tra ministri della Difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Austin ha incontrato oggi a Tokyo i ministri degli Esteri e della Difesa del Giappone, Yoshimasa Hayashi e Yasukazu Hamada. Il segretario è giunto a Tokyo ieri, per la prima tappa di un viaggio nell'Indo-Pacifico che lo condurrà anche a Singapore e in India. Aistin ha inaugurato la visita con una ispezione della base aerea del Corpo dei Marine degli Stati Uniti a Iwakuni, nella prefettura giapponese di Yamaguchi. Nel pomeriggio di oggi il segretario dovrebbe essere ricevuto anche dal primo ministro Fumio Kishida. I colloqui con i ministri giapponesi, che si sono svolti in mattinata, sono stati dominati dal tentativo compiuto ieri dalla Corea del Nord di immettere in orbita il suo primo satellite spia militare: Hayashi ha dichiarato prima del colloquio col segretario Usa che la gravità del quadro di sicurezza regionale "è dimostrata chiaramente dall'intensificazione delle attività nucleari e balistiche della Corea del Nord". (segue) (Git)