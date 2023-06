Usa-Cina: Austin, "un peccato" che Pechino abbia rifiutato il confronto tra ministri della Difesa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo ottimizzando la postura militare della nostra alleanza e aggiornando i nostri ruoli e missioni per rafforzare la deterrenza", ha replicato Austin. Secondo indiscrezioni governative rilanciate dalla stampa giapponese, il colloquio tra Austin e l'omologo Hamada si è concentrato anche sull'acquisizione da parte del Giappone di capacità e sistemi d'arma per colpire bersagli offensivi sul territorio di Paesi terzi. Il Giappone intende procedere in tal senso acquistando anzitutto dagli Stati Uniti missili da crociera Tomahawk, come soluzione transitoria in attesa dello sviluppo di sistemi d'arma analoghi a livello nazionale. (Git)