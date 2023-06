Iraq: il Parlamento federale rinvia l’approvazione della legge di bilancio per il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento federale dell’Iraq ha rinviato l’approvazione della legge di bilancio per il 2023, a causa dei contrasti politici e dell’opposizione dei rappresentanti della Regione autonoma del Kurdistan ad alcune disposizioni incluse nel testo. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, precisando che i partiti curdi hanno dichiarato tali disposizioni una violazione dell’accordo tra il governo regionale di Erbil e quello federale di Baghdad. Per Jamal Cougar, rappresentante della commissione Finanze del Parlamento federale, la responsabilità dello stallo è da attribuirsi all’esecutivo di Baghdad, esortandolo a rispettare l’accordo con il governo regionale del Kurdistan. Per questo, Cougar si è pronunciato per il raggiungimento di un nuovo accordo tra Baghdad ed Erbil, in cui sia chiarita la partecipazione del governo regionale al bilancio dello Stato. Per definirne in termini più chiari la portata, il Quadro di coordinamento, coalizione che raccoglie i principali partiti sciiti del Paese, ha presentato una proposta di emendamento della legge di bilancio. In base a tali emendamenti, Erbil dovrebbe fornire 400.000 barili di petrolio al giorno alla compagnia petrolifera nazionale Somo e coordinarsi con quest’ultima per la commercializzazione del greggio estratto dal sottosuolo del suo territorio. Inoltre, se il petrolio di Erbil non viene esportato tramite i porti turchi, la Regione autonoma dovrebbe consegnarlo al ministero del Petrolio federale, cui spetterebbe la decisione se trovare acquirenti alternativi o destinarlo al consumo interno. (Irb)