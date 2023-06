Golfo: borse in calo a causa della diminuzione dei prezzi del petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte delle borse dei Paesi del Golfo hanno chiuso in calo, ieri, a causa della diminuzione dei prezzi del petrolio e di una crescita economica della Cina al di sotto delle aspettative. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, aggiungendo che l’instabilità dei mercati internazionali è dovuta anche alle attese riguardo la questione del tetto del debito degli Stati Uniti. Il principale indice dell’Arabia Saudita, dunque, ha perso oltre l’1 per cento, di cui l’1,3 circa attribuito alla banca Al Rajhi e il 2,3 per cento alla banca di Riad. Secondo il responsabile degli studi di mercato per il Medio Oriente e l’Africa settentrionale presso l’agenzia di valutazione Xs.com, Ahmed Negm, le perdite registrate dalla borsa saudita dipendono dalle stime relative al peso del settore manifatturiero cinese, che a maggio ha subito una contrazione maggiore del previsto a causa di un calo nella domanda. Inoltre, l’indice principale è legato alle fluttuazioni dei mercati petroliferi internazionali, sui quali ieri il prezzo del greggio è diminuito di oltre il 2 per cento, soprattutto a causa di una riduzione della domanda da parte della Cina. Minori le perdite registrate ad Abu Dhabi, che si attestano attorno allo 0,8 per cento, mentre la borsa del Qatar ha subito un calo dell’1,8 per cento, dovuto principalmente alla Qatar Petrochemical Industries, che ha perso circa il 4,4 per cento. In controtendenza, l’indice di Dubai, che ha guadagnato lo 0,3 per cento. (Res)