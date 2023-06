Emirati: ministero Industria annuncia creazione marchio di qualità per i prodotti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Industria e della Tecnologia avanzata degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato la creazione di un marchio di qualità “made in Emirates” per i prodotti locali. L’annuncio, secondo l’agenzia di stampa “Wam” è avvenuto durante la campagna “Make it in the Emirates”, finalizzata a stimolare la produzione locale in settori non petroliferi. La creazione del marchio di qualità locale, infatti, non solo servirà a garantire ai consumatori maggiore trasparenza sul rispetto degli standard di sicurezza, ma contribuirà alla competitività dei prodotti emiratini sui mercati internazionali. Il primo prodotto insignito del marchio è stata la farina Saba Sanabel, prodotta dalla Sharjah Agricultural and Livestock Production Establishment. Il marchio, tuttavia è stato rilasciato anche ai prodotti dell’industria elettronica dalla Yas Electronic Systems, alle plastiche biodegradabili realizzate dalla Euro Pack Industries e ai materiali per il trattamento e il confezionamento degli alimenti, fabbricati dalla Rubber Plas Tech. Il lancio del marchio, del resto, è in linea con gli obiettivi della strategia nazionale per l’industria e l’innovazione tecnologica, per sostenere la crescita della produzione industriale emiratina al di fuori del settore petrolifero. (Res)