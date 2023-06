Iraq: governo Erbil esorta i partiti ad accordarsi per le elezioni parlamentari regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Regione autonoma del Kurdistan iracheno ha rinnovato ieri il suo appello a tutte le forze politiche, affinché trovino un accordo per indire le elezioni parlamentari regionali nei tempi previsti, ossia entro il 18 novembre prossimo. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Basnews”, citando le dichiarazioni rilasciate ieri dal portavoce del governo regionale, Jotiar Adil. “Il governo regionale e il primo ministro (Masrour Barzani) vorrebbero che le elezioni si tenessero in tempo”, ha spiegato, “pertanto, esortiamo tutti i partiti politici a sostenere le iniziative del governo regionale” in tal senso. Infatti, ha aggiunto Adil, il rispetto della scadena elettorale “è l’unico modo per rinnovare la legittimità politica delle istituzioni della Regione del Kurdistan e per promuovere il buongoverno”. Intanto, le tensioni non sembrano attenuarsi tra le due principali formazioni politiche regionali. La prima è il Partito democratico del Kurdistan (Kdp), guidato storicamente dalla tribù dei Barzani, a partire dal suo fondatore, Mustafa, fino all’attuale presidente, Massoud. La seconda, invece, è l’Unione patriottica del Kurdistan (Puk), di ispirazione socialista, condotta dalla tribù dei Talabani, ma con ispirazione più pluralista. Attualmente guidata dal presidente Bafel Talabani, un tempo era il partito del padre, l’ex presiente dell’Iraq, Jalal Talabani. I contrasti tra le due formazioni avevano causato il rinvio delle elezioni parlamentari regionali già nell’ottobre 2022, a condizione che si tenessero nel corso del 2023 in concomitanza con il rinnovo dei consigli provinciali. In molti, tuttavia, rigettavano tale simultaneità, bollandola come anticostituzionale. Lo scorso 21 maggio, il Kdp aveva annunciato un accordo tra tutti i partiti politici curdi sulla data delle elezioni presidenziali regionali, ma le divergenze con la Puk non sembrano ancora risolte. (Irb)