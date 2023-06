Russia: governatore Belgorod, attacco ucraino contro Shebekino causa 8 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono otto le persone che sono rimaste ferite a causa di un attacco ucraino sferrato oggi a Shebekino, nella regione russa di Belgorod. Lo ha riferito sul proprio canale Telegram il governatore regionale di Belgorod, Vjacheslav Gladkov, aggiungendo che le forze di Kiev non hanno attraversato il confine russo. "Le forze armate, guardie di frontiera, Servizio di sicurezza federale, Guardia nazionale sono sul posto. E' in corso un massiccio bombardamento", ha scritto il capo della regione. Le autorità locali sono ora impegnate nell'evacuazione di residenti in aree sicure, ha aggiunto, ma questo può essere fatto solo quando gli attacchi cesseranno.(Rum)