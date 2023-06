India: ministro Esteri Jaishankar da oggi al 3 giugno in Sudafrica, poi tappa in Namibia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, sarà impegnato in un viaggio ufficiale in Sudafrica e in Namibia da oggi al 6 giugno. Lo rende noto un comunicato del suo ministero. In Sudafrica, a Cape Town, da oggi al 3 giugno, parteciperà alla riunione ministeriale Esteri del gruppo Brics, di cui l’India e il Sudafrica fanno parte insieme al Brasile, alla Russia e alla Cina. A margine incontrerà l’omologa sudafricana, Naledi Pandor, e probabilmente altri omologhi. Inoltre, Jaishankar sarà ricevuto dal presidente, Cyril Ramaphosa, e parteciperà all’evento “Amici dei Brics” con ministri di Paesi esterni al gruppo. Infine, è prevista un’interazione con una rappresentanza della comunità indiana. Nella seconda tappa del viaggio, dal 4 al 6 giugno, Jaishankar incontrerà la leadership namibiana. Insieme all’omologa Netumbo Nandi-Ndaitwah presiederà la sessione inaugurale della riunione della Commissione congiunta. Anche in Namibia è previsto il consueto incontro con la comunità indiana locale. L’obiettivo delle due visite, conclude la nota, è rafforzare ulteriormente le solide relazioni bilaterali. (Inn)