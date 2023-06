Maltempo: "Les Echos", l'Italia brucia e i poteri pubblici guardano altrove

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia brucia e i poteri pubblici guardano altrove. È quanto si legge in un editoriale pubblicato dal quotidiano "Les Echos", dove si afferma che nell'ultimo decennio gli "eventi climatici estremi" hanno provocato circa 60 miliardi di euro di danni. Ma le istituzioni, secondo il quotidiano economico francese, non riescono a "prendere la misura" del problema. "Il Bel Paese è soprattutto un Paese fragile, con il 94 per cento del suo territorio sul quale pende la minaccia di un sisma, di un'inondazione, di uno smottamento", scrive "Les Echos", sottolineando il "fatalismo" delle autorità nei confronti di questi eventi.(Frp)