Nato: Stoltenberg, presto in Turchia per adesione Svezia

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, si recherà in Turchia nel prossimo futuro per discutere del processo di ratifica dell'ingresso della Svezia all'Alleanza atlantica. A dirlo o stesso Stoltenberg al suo arrivo all'incontro informale dei ministri degli Esteri a Oslo. "Sono fiducioso che anche la Svezia diventerà membro della Nato, stiamo lavorando affinché ciò avvenga il prima possibile", ha detto. "Il mio messaggio è che l'adesione della Svezia a pieno titolo è positiva per Stoccolma, è un bene per i Paesi nordici, per la Norvegia, per la regione baltica, ma anche per tutta la Nato. Questo rafforzerà l'Alleanza Atlantica, la renderà più forte, e naturalmente sarà un bene anche per la Turchia e per tutti gli altri alleati", ha aggiunto. "La Svezia si sta integrando sempre di più nelle strutture della Nato, sia militari che civili, e diversi alleati hanno fornito garanzie di sicurezza bilaterali alla Svezia. Quindi è assolutamente inconcepibile che ci sia una minaccia o un attacco contro la Svezia senza che la Nato reagisca. Mi recherò ad Ankara nel prossimo futuro, quando ancora non è stato deciso", ha poi concluso. (Beb)