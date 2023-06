Kazakhstan-Corea del Sud: il ministro degli Esteri Park conclude la visita ad Astana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Corea del Sud, Park Jin, ha concluso oggi una visita ufficiale di tre giorni in Kazakhstan. Ieri Park ha incontrato l’omologo Murat Nurtleu, con il quale ha discusso delle prospettive di crescita delle relazioni bilaterali in campo politico, economico e culturale. Nurtleu ha sottolineato che la Corea del Sud è uno dei principali partner di Astana nella regione asiatica: "Lo sviluppo di un partenariato con la Corea del Sud basato sull'amicizia e la fiducia reciproca è una delle priorità più importanti della politica estera del nostro Paese, ha dichiarato Nurtleu, aggiungendo che Astana "è pronta a creare condizioni favorevoli per le aziende coreane che intendono lavorare in Kazakhstan. Ad oggi la Corea del Sud è il secondo maggior partner commerciale del Kazakhstan in Asia e uno dei principali investitori in quel Paese dell'Asia centrale. Nel 2022 il volume degli investimenti diretti coreani è ammontato a 1,5 miliardi di dollari. Il Kazakhstan ospita anche una significativa diaspora coreana, una comunità di circa 119mila persone.(Res)