Salario minimo: Landini, serve un tavolo serio

- Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, in una intervista alla "Stampa" spiega che "è il momento di una discussione seria" sul salario minimo. Su due binari: da un lato si impone una legge che misuri la rappresentanza, che definisca i contratti ("che sono troppi") e il loro valore ("eccesso di intese pirata"). Dall'altro, "si definisce un salario minimo sotto il quale non si può scendere". Le due cose vanno fatte insieme, ribadisce il segretario della Cgil. E il governo "non fa nulla". Come legislatore gli pare invece che dovrebbe finalizzare le riforme sentendo le parti sociali. Come datore di lavoro dovrebbe mettere i soldi per i tanti contratti scaduti: "La politica del lavoro è questa". Il che, in pratica, vuol dire "che non si affronta il tema allargando i voucher e liberalizzando i contratti a termine, né con i condoni o facendo passare per furbi chi evade". Il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, ricorda il sindacalista "fa riferimento al part-time involontario, gente pagata per 20-25 ore quando vorrebbe e potrebbe essere impiegata a tempo indeterminato". Metti tutto insieme, spiega, e hai il risultato che vedi del lavoro precario, e gli anni passati senza rinnovare i contratti. Secondo il sindacalista il governo non dialoga. Sta fermo. E quando si muove, sbaglia. Come con la Corte dei conti e il Pnrr: "L'ho detto: una decisione autoritaria e stupida", conclude Landini. (Rin)