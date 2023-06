Iran-Turkmenistan: intesa per rafforzare cooperazione su energia e scambi commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del Turkmenistan, guidata dal presidente del Consiglio del popolo, Gurbanguly Berdimuhamedov, si è recata ieri in visita ufficiale a Teheran, dove ha firmato accordi con il governo dell’Iran per rafforzare la cooperazione bilaterale nei settori dell’energia e degli scambi commerciali. Secondo il quotidiano panarabo “Al Mayadeen”, Berdimuhamedov ha incontrato il presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, con il quale ha discusso delle possibilità di estendere la cooperazione tra i due Paesi anche in altri settori, come il trasporto, le dogane, l’agricoltura, la scienza e la tecnologia. Raisi, inoltre, ha sottolineato la profondità dei legami culturali che uniscono Teheran e Ashgabat, in sintonia con le parole della guida suprema della Rivoluzione iraniana, Ali Khamenei. Le delegazioni dei due Paesi, inoltre, hanno discusso dell’apertura di “mercati di frontiera” tra Iran e Turkmenistan, che contribuirebbe al miglioramento dei collegamenti di terra tra le due sponde del confine. Tra gli argomenti di discussione ci sono state anche le importazioni di gas da Ashgabat, che Teheran dovrebbe avviare a partire da questo mese di giugno. (Res)