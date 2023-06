Roma: i giallorossi sconfitti in Europa League, rientro dei tifosi tra lacrime e delusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lacrime e delusione, da Budapest a Roma, per la gara di Europa League. I rigori si sono rivelati ancora una volta fatali per i giallorossi che hanno perso la finale contro il Siviglia alla Puksas Arena di Budapest. Dal dischetto sono stati decisivi gli errori di Mancini e Ibanez che hanno permesso al Siviglia di battere 5 a 2 la Roma, conquistando per la settima volta l'Europa League. Una Roma sfortunata che ha dato tutto in campo. E' la seconda volta che la squadra giallorossa perde una finale europea ai rigori, dopo la Coppa Campioni del 1984 contro il Liverpool. Inoltre è la seconda finale di Coppa Uefa/Europa League che la Roma perde dopo quella contro l’Inter nel 1991. Non sono bastati i 90 minuti regolamentari e i supplementari per assegnare la coppa. E' stata la partita più lunga di sempre nella storia del calcio: 146 minuti. Il risultato si è sbloccato al 35' grazie a una invenzione di Mancini che in verticale lancia Paulo Dybala che ha trovato il corridoio centrale per colpire e portare in vantaggio la Roma. Nella Capitale un boato di gioia e cori si è levato dalle case, dai bar e ristoranti che trasmettevano la partita, ma sopratutto dentro e fuori dallo stadio Olimpico dove in 50 mila sono accorsi per seguire la gara trasmessa sui maxi schermi. (segue) (Rer)