Roma: i giallorossi sconfitti in Europa League, rientro dei tifosi tra lacrime e delusione (2)

- La squadra di Mourinho ha tenuto il risultato fino al 55' del secondo tempo, quando è arrivato il pareggio del Siviglia. Una fortunata deviazione di Mancini, ha intercettato un cross di Navas dalla sinistra e, nel tentativo di anticipare Ocampos, lo devia nella propria porta. Ma l'avvio di secondo tempo non aveva visto una buona Roma, rispetto alla prima frazione di gioco con la squadra giallorossa che aveva creato diverse occasioni da goal. Una gara combattuta, con occasioni da entrambe le parti, soprattutto da parte della Roma che, però, non è riuscita a capitalizzare, anche se la squadra spagnola ha colpito un palo nel primo tempo. Una partita avvincente giocata tutta a ritmo elevato, frammentata solo dai falli in campo e da qualche incertezza arbitrale. Per Mourinho è la prima finale europea persa, con la Roma che non ce l'ha fatta a replicarsi in Europa dopo il trionfo in Conference nella scorsa stagione. (segue) (Rer)