Roma: i giallorossi sconfitti in Europa League, rientro dei tifosi tra lacrime e delusione (3)

- E al triplice fischio, silenzio, lacrime e delusione sono piombati sullo stadio Olimpico e sulla città. Un lungo applauso ha accompagnato la fine dei calci di rigore. Nell'impianto sono state accese le luci e i migliaia accorsi si sono avviati verso l'uscita. Fuori dallo stadio Olimpico in pochi istanti sono svaniti i cori e i tifosi hanno iniziato a sfilare sconsolati. Qualcuno si è fermato a commetare la partita, a borbottare contro gli avversari e a bere qualcosa nei bar della zona. Domani rientreranno nella Capitale i tanti che negli ultimi giorni sono volati a Budapest, o sono partiti in auto, per l'atteso appuntamento. (Rer)