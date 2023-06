Giappone: criptovalute, banche preparano il lancio di "stablecoin"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Istituti di credito giapponesi di varie dimensioni si preparano a emettere già da quest'anno delle "stablecoin", ovvero criptovalute progettate per riflettere il valore di specifiche valute a corso legale, materie prime o altri asset, e rendendole così risorse utili contro le fluttuazioni di valore delle valute digitali. Questa settimana la capitalizzazione di mercato delle stablecoin esistenti, come Tether e Usd Coin, ammontava a 129,5 miliardi di dollari. Questo tipo di valute digitali mantiene un valore grossomodo costante, e ciò le rende più facilmente utilizzabili per applicazioni nel mondo reale, come il trasferimento di fondi o la conduzione di pagamenti. Al contrario del credito digitale, come quello delle carte di credito, le stablecoin sono più facilmente trasferibili attraverso diverse piattaforme, o per effettuare pagamenti transfrontalieri. Il Giappone ha approvato a giugno dello scorso anno una legge che regolamenta le stablecoin, e l'Agenzia per i servizi finanziari ha rimosso a dicembre il divieto di utilizzo nel Paese di stablecoin emesse da enti stranieri. (Git)