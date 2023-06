Thailandia: aspirante premier Pita potrebbe essere estromesso per partecipazione a società televisiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pita Limjaroenrat, leader del partito Phak Kao Klai (Andiamo avanti), vincitore delle elezioni parlamentari che si sono tenute in quel Paese il 14 maggio, potrebbe essere estromesso dalla carica di primo ministro a causa di una partecipazione azionaria alla società televisiva "iTv Plc". Lo ha dichiarato il vicepremier facente funzioni della Thailandia, Wissanu Krea-ngam, secondo cui la partecipazione in questione è oggetto di un reclamo e sarà "determinante" nello stabilire l'eleggibilità di Pita alla carica di capo del governo. Il vicepremier ha aggiunto che nel caso fosse stabilita l'ineleggibilità del leader di Phak Kao Klai, quest'ultimo potrebbe comunque assumere la carica di parlamentare. "Se però verrà presentato un reclamo contro entrambe le cariche, la magistratura si esprimerà in merito a entrambe". (segue) (Fim)