Thailandia: aspirante premier Pita potrebbe essere estromesso per partecipazione a società televisiva (2)

- Pita è leader e unico candidato alla carica di primo ministro del partito Phak Kao Klai, che dopo l'elezione del 14 maggio ha intrapreso negoziati per la formazione di un nuovo governo di coalizione con altre formazioni politiche. Sirikanya Tansakun, vice leader del partito progressista, aveva dichiarato la scorsa settimana che i negoziati per la formazione del governo di coalizione proseguono speditamente. Proprio la scorsa settimana Phak Kao Klai ha firmato un’intesa di massima per la costituzione di una coalizione di governo con sette altri partiti di opposizione. “Dobbiamo discutere con gli altri partner di coalizione chi controllerà ciascun ministero. Ci siamo accordati su diverse linee politiche, ma abbiamo ancora delle divergenze su altre”, ha spiegato Sirikanya. Secondo l’esponente politica thailandese, le tensioni tra i diversi partiti possono essere facilmente risolte. “Credo che si possa arrivare a una situazione nella quale tutti sono soddisfatti”, ha affermato. (segue) (Fim)