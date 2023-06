Iraq-Iran: scambio di informazioni per la gestione condivisa della sicurezza al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Interno dell’Iran ha fornito al dicastero omologo dell’Iraq le informazioni in suo possesso riguardo le reti di traffico di droga attive al confine tra i due Paesi. Lo ha annunciato ieri il ministro dell’Interno dell’Iraq, Abd al Amir al Shammari, durante una conferenza stampa congiunta con l’omologo iraniano, Ahmad Vahidi, a Teheran, come riferisce l’agenzia di stampa irachena "Shafaq". Al Shammari ha definito la sua visita ufficiale in Iran come un’occasione “molto importante per discutere di numerose questioni con i fratelli del ministero dell’Interno iraniano”. Anzitutto, la questione del pellegrinaggio dei fedeli iraniani nei luoghi sacri dell’islam sciita in territorio iracheno, in particolare Kerbala e Najaf, dove si trovano, rispettivamente, le tombe di Hussein, figlio di Ali ibn Abu Talib, e di quest’ultimo. Un secondo tema trattato durante l’incontro è il controllo condiviso del confine che separa e al contempo unisce i due Paesi, lungo 1.548 chilometri. Per gestirlo, secondo Al Shammari, occorrono “cooperazione, coordinazione e azioni comuni”, in particolare nella sorveglianza e nello scambio di informazioni. Nella sua visita in Iran, Al Shammari è stato accompagnato dai rappresentanti dei principali dipartimenti del ministero dell’Interno, come il sottosegretario all’Intelligence, il comandante delle Guardie di confine, il direttore delle unità antidroga e il direttore del Servizio di stato civile, dei passaporti e delle residenze. La visita è avvenuta in un momento cruciale nella storia delle relazioni tra i due Paesi. Ieri, il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat” aveva riferito che i colloqui tenuti dal consigliere per la Sicurezza nazionale iracheno, Qassem al Araji, con alti funzionari della sicurezza iraniani, tra Baghdad, Sulaymaniya e Teheran, avevano consentito all’Iraq di scongiurare un intervento militare della Repubblica islamica nella Regione autonoma del Kurdistan. Qui, infatti, secondo Teheran troverebbero rifugio e sostegno i gruppi curdi iraniani di opposizione. Per questo, negli ultimi mesi si sono infittiti gli incontri tra funzionari militari e della sicurezza iraniani e iracheni. Lo scorso marzo, il consigliere per la Sicurezza nazionale iraniano, Ali Shamkhani, aveva firmato con il premier iracheno, Mohammed Shia al Sudani, un protocollo di intesa in materia di sicurezza, in particolare della frontiera tra i due Paesi. Di questo, appunto, aveva discusso la scorsa settimana Al Araji con l’incaricato militare dell’ambasciata iraniana a Baghdad e con il ministro dell’Interno della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, Reber Ahmed. (Irb)