Brasile: Corte suprema condanna ex presidente ed ex senatore Collor per corruzione

- La Corte suprema federale del Brasile (Stf) ha condannato l'ex presidente della Repubblica ed ex senatore Fernando Collor de Mello a otto anni e dieci mesi di reclusione per i reati di corruzione passiva e riciclaggio di denaro. Prescritto invece per i giudici supremi il reato di associazione per delinquere. Collor era stato accusato dall'ufficio del procuratore generale (Pgr) di aver ricevuto tangenti, in cambio delle quali avrebbe sostenuto la nomina di amministratori dalla compagnia energetica statale brasiliana Petrobras e favorito l'assegnazione di appalti della compagnia di distribuzione di carburante Br Distribuidora, all'epoca controllata da Petrobras.(Brb)