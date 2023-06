Cina-Argentina: Massa discute accordi sul litio con compagnie minerarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia argentino, Sergio Massa, ha incontrato dirigenti di compagnie minerarie per discutere accordi di estrazione e lavorazione del litio durante la seconda giornata del suo viaggio in Cina. Lo ha scritto il ministro su Twitter. "Lavoriamo con società minerarie su progetti di investimento e produzione di litio in Argentina, che generano occupazione ed esportano lavoro nazionale con valore aggiunto", ha spiegato Massa. Il ministro ha menzionato progressi verso investimenti "secondo le condizioni che abbiamo determinato come Paese: sviluppo dei fornitori locali, rispetto delle comunità locali e rispetto delle normative ambientali". "Tutti questi investimenti ci permettono di smettere di essere un Paese che esporta prodotti primari per diventare un Paese che esporta con valore aggiunto attraverso l'estrazione mineraria e che investe in modo responsabile", ha scritto Massa.(Cip)