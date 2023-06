Cile: indice della produzione industriale in calo del 2 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice della produzione industriale del Cile è calato del 2 per cento su base annua nel mese di aprile. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ine). Il calo riflette in particolare il calo "dell'Indice della produzione manifatturiera (Ipman) (...) che ha registrato una contrazione del 6,4 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente", spiega un rapporto dell'Ine. L'indice della produzione mineraria (Ipmin) è aumentato del 2,5 per cento rispetto ad aprile 2022 e l'indice della produzione di energia elettrica, gas e acqua (Ipega) è aumentato dell'1,7 per cento.(Abu)