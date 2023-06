Iran: direttore Aiea smentisce dichiarazioni Teheran su accordo su due impianti nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, ha smentito le notizie diffuse in precedenza dai media iraniani, a proposito della soluzione delle controversie in sospeso su due dei tre impianti nucleari ispezionati. Come spiega il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”, infatti, gli osservatori dell’Aieia avevano trovato in tre impianti della Repubblica islamica uranio arricchito all’83,7 per cento, appena al di sotto della soglia del 90 per cento, necessaria per produrre armi nucleari. Secondo i media iraniani, Teheran era riuscita a trovare un accordo con l’agenzia internazionale sugli stabilimenti di Abadah, nella provincia del Fars, e di Fordow, nella provincia di Qom. A margine della sua partecipazione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Grossi ha precisato ieri che le divergenze tra l’Iran e l’Aiea sono “molto complesse” e che le due parti non sono ancora giunte a un accordo. “Su alcune questioni si fanno progressi, su altre no”, ha aggiunto. Lo scambio tra Grossi e i media iraniani avviene a pochi giorni dalla riunione trimestrale dei 35 Paesi membri dell’Aiea, a Vienna, durante la quale il direttore dell’agenzia dovrà presentare il suo rapporto sulla situazione. (Res)