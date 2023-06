Emirati: visita ufficiale dell’inviato del ministro degli Esteri in Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro di Stato e inviato del ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Khalifa Shaheen al Marar, si è recato ieri in visita ufficiale a Teheran, dove ha incontrato il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amirabdollahian. Lo ha riferito l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, precisando che a ricevere Al Marar c’erano anche il vice ministro degli Esteri iraniano, Ali Bagheri Kani, e il vice ministro degli Esteri iraniano con delega alla Diplomazia economica, Mahdi Safari. Durante l’incontro, sono state affrontate diverse questioni di interesse comune, ma anche, in generale, delle relazioni bilaterali e dei modi per migliorare la cooperazione tra i due Paesi, a beneficio degli interessi di entrambi e, soprattutto, per promuovere la pace e la stabilità nella regione tra Medio Oriente e Golfo. Abdollahian ha ribadito la linea di Teheran, ispirata alla politica di buon vicinato, definendo gli Emirati un partner commerciale affidabile. Da parte sua, Al Marar ha assicurato che Abu Dhabi è sempre favorevole al dialogo pacifico e alla diplomazia come mezzi per risolvere le controversie e raggiungere gli obiettivi comuni, legati alla sicurezza e alla stabilità regionali. Inoltre, Al Marar ha ricordato l’impegno degli Emirati nel garantire la sicurezza della navigazione nel loro spazio marittimo, in conformità con il diritto internazionale. (Res)