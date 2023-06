Usa: documenti Mar-a-Lago, in un nuovo audio Trump conferma di avere portato via un documento classificato del Pentagono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo staff di Jack Smith, il consigliere speciale nominato dal dipartimento della Giustizia per indagare sulle carte secretate ritrovate la scorsa estate nella residenza privata di Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida, è in possesso di una registrazione audio risalente al 2021, nella quale l’ex presidente degli Stati Uniti, durante una riunione, afferma di avere conservato un documento classificato del Pentagono relativo ad un potenziale attacco contro l’Iran. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che le nuove prove dimostrerebbero come Trump fosse al corrente di avere portato via senza permesso materiali secretati dalla Casa Bianca, al termine del suo mandato. Durante la registrazione, l’ex presidente afferma di voler “condividere le informazioni” del documento, aggiungendo però di essere consapevole dei limiti alla sua possibilità di declassificare materiali riservati dopo la cessazione del suo incarico. Lo staff di Smith avrebbe anche ascoltato una testimonianza del capo di Stato maggiore congiunto, Mark Milley, in merito alla vicenda. Secondo le fonti, il colloquio sarebbe avvenuto nel golf club di Trump a Bedminster, in New Jersey, e vi avrebbero partecipato diversi membri dello staff dell’ex presidente. (Was)