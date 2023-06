Usa: Camera approva procedura per regolare dibattito di stasera sul debito federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato la procedura che sarà utilizzata per organizzare il dibattito in aula di stasera in merito all’accordo raggiunto dalla Casa Bianca e dalla leadership repubblicana al Congresso per alzare il tetto del debito federale. La misura, passata con 241 voti favorevoli e 187 contrari, rappresenta un passaggio necessario per arrivare alla votazione finale, che dovrebbe avvenire intorno alle 20:30 locali (le 2:30 della mattina del primo giugno in Italia), al termine del relativo dibattito. Un totale di 29 repubblicani ha contestato la procedura, mentre 53 democratici hanno invece appoggiato la misura. (Was)