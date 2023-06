Brasile: Amnesty critica Lula, violazioni in Venezuela non sono "narrativa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario chiarire che le violazioni dei diritti umani in Venezuela non sono state falsificate da una narrazione politica, ma sono reali e continuano a minacciare la vita e la sicurezza di migliaia di persone. Lo afferma in una lettera inviata al governo del Brasile l'Organizzazione non governativa di difesa dei diritti umani, Amnesty International, accusando il presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, di aver sminuito le denunce di violazioni di diritti umani e limitazione dei diritti civili in Venezuela definendole "narrative", nel corso di un vertice bilaterale con il capo dello stato venezuelano, Nicolas Maduro, ieri a Brasilia. (segue) (Brb)