Usa: California, Meta potrebbe vietare agli utenti nello Stato di condividere notizie di stampa

- Meta potrebbe vietare agli utenti in California di condividere notizie sulle sue piattaforme, in risposta ad una proposta di legge statale che costringerebbe le aziende proprietarie di social network a pagare gli organi di stampa per la pubblicazione dei loro contenuti. La società proprietaria di Facebook e Instagram ha fatto sapere che in caso di approvazione della legge, denominata California Journalism Preservation Act, sarebbe “costretta” a rimuovere le notizie di stampa condivise sulle due piattaforme, per evitare di pagare la quota prevista dalla proposta. Meta ha adottato questa posizione nel quadro di una battaglia più ampia che sta interessando anche altri Paesi, i quali stanno tentando di sostenere il settore del giornalismo alla luce dell’importante calo dei proventi associato alle attività delle piattaforme social. Queste ultime, infatti, stanno diventando la principale fonte di informazione per molte persone, con un impatto negativo sui guadagni dei media tradizionali. (Was)