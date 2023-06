Ucraina: da Usa nuovi aiuti militari per 300 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, dal valore complessivo di 300 milioni di dollari. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha affermato in una nota che la Russia “sta continuando a portare avanti la brutale invasione dell’Ucraina”, ricordando che solamente nel mese di maggio Mosca ha lanciato 17 attacchi missilistici sulla capitale ucraina, Kiev. “Gli Stati Uniti continueranno a fare tutto il necessario per rafforzare la difesa aerea dell’Ucraina, così che possa difendere i propri cittadini da questa aggressione”, ha detto. Il nuovo pacchetto include nuove munizioni per i sistemi missilistici Himars, proiettili di artiglieria, armi anticarro e altre attrezzature militari. (Was)