Usa: Biden dopo approvazione accordo sul debito alla Camera, passaggio cruciale per evitare default

- L’approvazione alla Camera dei rappresentanti dell’accordo per alzare il tetto del debito federale rappresenta un passaggio critico per evitare un default e proteggere la ripresa economica degli Stati Uniti. Lo ha detto in una nota il presidente Joe Biden, ringraziando la leadership repubblicana al Congresso e il presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, per aver “negoziato questo compromesso in buona fede”. L’accordo, ha aggiunto, è “una buona notizia per i cittadini”, e protegge i successi legislativi raggiunti dai democratici negli ultimi due anni. Biden ha anche chiesto al Senato di approvare la misura in tempi brevi, inviandola alla Casa Bianca per la firma definitiva entro il prossimo 5 giugno. (Was)