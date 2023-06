Giappone-Usa: Austin incontra ministri Hayashi e Hamada a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha incontrato a Tokyo i ministri degli Esteri e della Difesa del Giappone, Yoshimasa Hayashi e Yasukazu Hamada. Austin è giunto a Tokyo ieri, per la prima tappa di un viaggio nell'Indo-Pacifico che lo condurrà anche a Singapore e in India. Il segretario ha aperto la visita con una ispezione della base aerea del Corpo dei Marine degli Stati Uniti a Iwakuni, nella prefettura giapponese di Yamaguchi. Nel pomeriggio di oggi il segretario dovrebbe essere ricevuto anche dal primo ministro Fumio Kishida. I colloqui con i ministri giapponesi, che si sono svolti in mattinata, sono stati dominati dal tentativo compiuto ieri dalla Corea del Nord di immettere in orbita il suo primo satellite spia militare: Hayashi ha dichiarato prima del colloquio col segretario Usa che la gravità del quadro di sicurezza regionale "è dimostrata chiaramente dall'intensificazione delle attività nucleari e balistiche della Corea del Nord". "Stiamo ottimizzando la postura militare della nostra alleanza e aggiornando i nostri ruoli e missioni per rafforzare la deterrenza", ha replicato Austin. Secondo indiscrezioni governative rilanciate dalla stampa giapponese, il colloquio tra Austin e l'omologo Hamada si è concentrato anche sull'acquisizione da parte del Giappone di capacità e sistemi d'arma per colpire bersagli offensivi sul territorio di Paesi terzi. Il Giappone intende procedere in tal senso acquistando anzitutto dagli Stati Uniti missili da crociera Tomahawk, come soluzione transitoria in attesa dello sviluppo di sistemi d'arma analoghi a livello nazionale. (Git)