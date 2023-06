Corea del Nord: lancio satellite spia, Pyongyang effettuerà secondo tentativo "nel prossimo futuro" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministeri della Difesa di Giappone e Corea del Sud avevano rilevato il lancio di un missile balistico nordcoreano ieri mattina, meno di due giorni dopo l'ordine del leader nordcoreano Kim Jong-un di intraprendere i "preparativi finali" per il lancio. L'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency" ("Kcna"), aveva anticipato a sua volta il lancio del satellite, riportando le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione militare centrale del Partito del lavoro nordcoreano, Ri Pyong-chol. Questi ha definito le ricorrenti esercitazioni militari congiunte di Corea del Sud e Stati Uniti come una dimostrazione della loro "sconsiderata ambizione aggressiva". Secondo l'ufficiale, le esercitazioni obbligano Pyongyang a dotarsi "di mezzi in grado di raccogliere informazioni in merito alle azioni militari del nemico in tempo reale". Il lancio di ieri ha preceduto non a caso l'inizio di una vasta esercitazione marittima multilaterale contro il traffico di armi di distruzione di massa in programma al largo della Corea del Sud. (segue) (Git)