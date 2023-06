Imprese: dipendenti Amazon scioperano per chiedere maggiore attenzione al clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dipendenti di Amazon hanno organizzato l'uscita collettiva dal luogo di lavoro presso il quartier generale della compagnia a Seattle, per protestare contro una serie di misure assunte dal colosso dell'e-commerce nell'arco dell'ultimo anno. Secondo l'Amazon Employees for Climate Justice (Aecj), un gruppo di attivismo ambientale fondato da dipendenti dell'azienda, più di 1.800 dipendenti di Amazon in tutto il mondo hanno aderito all'iniziativa, inclusi 870 che lavorano a Seattle. Gli organizzatori della protesta accusano la compagnia di aver agito troppo lentamente per limitare l'impatto ambientale delle sue attività: in particolare, secondo l'Aecj, le emissioni dell'azienda sono aumentate del 40 per cento dall'annuncio dell'accordo di Impegno climatico dell'azienda nel 2019. Un portavoce di Amazon ha affermato che "sarà necessario del tempo" per giungere all'obiettivo dell'azzeramento delle emissioni nette di CO2. "Continuiamo a impegnarci per raggiungere l'azzeramento del carbonio netto entro il 2040, e 400 aziende hanno aderito al nostro Impegno climatico", ha affermato il portavoce. (Was)