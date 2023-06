Giappone: parlamento approva istituzione di una nuova agenzia per contrastare le pandemie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Dieta del Giappone ha approvato ieri una serie di leggi tese a istituire una nuova agenzia governativa sul modello dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) statunitensi, al fine di migliorare la risposta del Paese a crisi sanitarie come quella della pandemia di Covid-19. La versione giapponese dei Cdc combinerà funzioni di analisi, ricerca e monitoraggio attualmente attribuite all'Istituto nazionale di malattie infettive con le funzioni di cura, ricerca clinica e cooperazione internazionale del Centro nazionale per la salute e la medicina globali. Il nuovo centro dovrebbe divenire operativo nell'anno fiscale 2025, e sarà parte integrante del nuovo sistema sviluppato dal Giappone per fronteggiare "la prossima pandemia": il governo giapponese istituirà anche un nuovo quartier generale per la risposta centralizzata alle malattie, supervisionato dal segretariato di gabinetto, e un dipartimento per le contromisure delle malattie infettive presso il ministero della Salute. (Git)