Usa: elezioni 2024, ex vicepresidente Pence annuncerà corsa alla Casa Bianca il 7 giugno

- L'ex vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, annuncerà la sua campagna elettorale per le presidenziali del 2024 il prossimo 7 giugno. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che lo staff di Pence pubblicherà un videomessaggio, e che l’ex vicepresidente annuncerà ufficialmente la sua corsa alla Casa Bianca durante un discorso in Iowa. L’annuncio avrà luogo prima del dibattito televisivo ospitato dalla “Cnn” all’Università Grand View di Des Moines, in programma per lo stesso giorno. (Was)