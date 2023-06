Brasile: Hrw critica Lula, frustrante vederlo adulare Maduro nonostante repressioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Essendo sopravvissuto di recente ai tentativi di rovesciare la democrazia in Brasile, "è stato frustrante vedere il presidente Luiz Inacio Lula da Silva adulare il sovrano repressivo del Venezuela, Nicolas Maduro". Lo afferma in un comunicato l'Organizzazione non governativa di difesa dei diritti umani, Human Right Watch, ricordando che dopo l'incontro bilaterale con Maduro il presidente brasiliano "ha lasciato intendere che la democrazia prospera in Venezuela" e ha definito l'indebolimento delle istituzioni democratiche nel Paese una "narrativa costruita". "Vari leader mondiali si sono incontrati con il presidente Maduro negli ultimi mesi e si sono offerti di svolgere un ruolo di mediazione in qualsiasi negoziato verso il ripristino della democrazia. Tuttavia ripetendo a pappagallo i punti di discussione del governo Maduro, il presidente Lula si è schierato con gli alleati autoritari di Maduro e ha perso un'occasione per aiutare a far uscire il Venezuela da una massiccia crisi umanitaria e dei diritti umani", afferma Hrw nel comunicato. (segue) (Brb)