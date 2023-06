Usa: senatore repubblicano Rand Paul forzerà voto su drastici tagli alla spesa pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano Rand Paul forzerà questa settimana un voto alla camera alta del Congresso per tagliare del cinque per cento all’anno la spesa pubblica complessiva, fino al 2025. La proposta, che include anche tagli ai programmi federali Social Security e Medicare, appare già profondamente divisiva per il partito, i cui esponenti non sono uniti in merito alla possibilità di tagliare i finanziamenti ai programmi federali per l’assistenza sanitaria. (Was)