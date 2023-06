Usa: Camera approva accordo per alzare il tetto del debito federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato l’accordo raggiunto nel fine settimana tra la Casa Bianca e la leadership repubblicana al Congresso per alzare il tetto del debito federale per i prossimi due anni, evitando così un possibile default. Il testo, passato con 314 voti favorevoli e 117 contrari, passerà ora al Senato, che dovrà approvarlo entro il prossimo 5 giugno. La data è stata precedentemente indicata dalla segretaria al Tesoro, Janet Yellen, come il giorno a partire dal quale si potrebbe verificare un default, in mancanza di un compromesso per alzare il tetto del debito. Il passaggio alla Camera ha rappresentato una prova importante per entrambi i partiti, alla luce dell’opposizione dei progressisti democratici e dell’ala più conservatrice del Partito repubblicano. (Was)