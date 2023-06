Usa: Tara Reade, che ha accusato Biden di violenza sessuale, chiederà la cittadinanza russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tara Reade, la donna che nel 2020 ha accusato di violenza sessuale l’attuale presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si trova in Russia, e ha annunciato di voler chiedere la cittadinanza nel Paese dopo aver ricevuto alcune minacce di morte negli Usa. La donna, che in passato ha lavorato nello staff di Biden durante il suo mandato da senatore del Delaware, ha parlato con i media locali, affermando di sentirsi “più sicura” in Russia. Il presidente Usa ha smentito categoricamente le accuse più volte. Al confronto della Reade con la stampa russa ha partecipato anche Maria Butina, che nel 2019 è stata condannata per spionaggio a 18 mesi di prigione negli Stati Uniti. La Reade ha affermato di essersi recata in russa e di voler chiedere la cittadinanza dopo avere ricevuto minacce di morte negli Stati Uniti, a causa delle sue accuse nei confronti di Biden. (Was)