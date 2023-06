Emilia-Romagna: Bonaccini, commissario? Governo ha diritto e legittimità di fare scelta che preferisce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Il governo "ha il diritto e la legittimità di fare la scelta che preferisce. Il governo avrà letto che molti presidenti di Regione hanno fatto il nome del sottoscritto, non perché siamo tutti dalla stessa parte politica, ma perché sanno cosa significa conoscere bene un territorio e prendersi la responsabilità di fare le cose in fretta e, soprattutto, farle bene. Il governo avrà visto che sindaci di centrodestra, che governano città importanti della mia Regione, come Forlì, che è un capoluogo, hanno indicato il mio nome, sulla scorta del lavoro che abbiamo fatto insieme in questi anni". Lo ha detto il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a "Zona bianca", su Rete4, in merito alla nomina del commissario per la ricostruzione post alluvione. (Rin)