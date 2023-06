Egitto: il ministro degli Esteri incontra responsabile Unione Africana, focus su Sudan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ha sottolineato l'importanza del coordinamento tra questi meccanismi e il coinvolgimento del Sudan in qualsiasi accordo o proposta relativa alla risoluzione della crisi. Da parte sua, Adeoye ha affermato la piena volontà della Commissione dell'Unione Africana di coordinarsi con i Paesi vicini al Sudan, in particolare l'Egitto, al fine di raggiungere la pace in Sudan e fermare la guerra in corso. L'Egitto è stato scelto per far parte di un piccolo gruppo di Stati che rappresenteranno i Paesi vicini nelle discussioni del Consiglio africano per la pace e la sicurezza e seguiranno l'attuazione della road-map che è stata sviluppata per affrontare la crisi sudanese durante la fase successiva. L'incontro ha visto anche una discussione sul tema della riforma del Consiglio africano per la pace e la sicurezza, della Grande diga della rinascita etiope (Gerd) e della situazione in Libia, oltre che del fondo per la pace dell'Unione Africana. (Cae)