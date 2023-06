Brasile: Amnesty critica Lula, violazioni in Venezuela non sono "narrativa" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella lettera, Amnesty International esprime "preoccupazione per il fatto che Lula, leader internazionale e capo dello Stato, minimizzi l'impatto della crisi dei diritti umani in Venezuela, piuttosto che condannarla energicamente". "Il presidente brasiliano non dovrebbe mai permettere che sorgano dubbi sul suo impegno per i diritti umani, che includono il diritto alla verità, alla giustizia, alla riparazione e alle garanzie di non ripetizione degli abusi per le vittime", si legge nella lettera indirizzata anche al ministro degli Esteri, Mauro Vieira. Nel testo Amnesty chiede anche al "governo brasiliano e ai suoi rappresentanti di chiedere al governo venezuelano di porre fine alla politica di repressione, che consenta ai difensori dei diritti umani di svolgere il proprio lavoro in sicurezza e che dia pieno accesso ai meccanismi internazionali per i diritti umani nel suo territorio. Infine, esortiamo il governo del Brasile a riconoscere l'attuale crisi dei diritti umani in Venezuela e a cercare misure per risolverla", conclude. (segue) (Brb)