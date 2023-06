Brasile: Amnesty critica Lula, violazioni in Venezuela non sono "narrativa" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maduro era a Brasilia per prendere parte al primo vertice dei Paesi dell'America del Sud, appuntamento organizzato da Lula per promuovere un rilancio dell'integrazione regionale, partendo dall'esperienza dell'Unione delle nazioni sudamericane (Unasur). Per rilanciare "l'entità umana, storica, culturale, economica e commerciale con necessità e speranze comuni", Lula propone la creazione di un foro di discussione e, soprattutto, un gruppo di Alto livello composto da rappresentanti personali di tutti i capi di Stato, che entro 120 giorni dovranno presentare le linee chiave del rilancio. Per Lula non serve iniziare da zero. L'Unasur è patrimonio collettivo. Ricordiamoci che è tuttora in vigore e che sette Paesi ne sono ancora membri pieni. È importante riprendere il processo di costruzione, ma nel farlo, è essenziale considerare in modo critico cosa non ha funzionato e tenere conto delle lezioni che si apprendono". (segue) (Brb)