Brasile: Amnesty critica Lula, violazioni in Venezuela non sono "narrativa" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella dichiarazione finale del vertice, si parla della "importanza di mantenere un dialogo regolare, allo scopo di dare impulso al processo di integrazione in Sud America e proiettare la voce della regione nel mondo". Per questo motivo hanno deciso di "istituire un gruppo di contatto, composto dai ministri degli Esteri, per valutare le esperienze dei meccanismi di integrazione sudamericani e per preparare una road map per l'integrazione del Sud America, da sottoporre all'esame dei capi di Stato". I presidenti hanno convenuto di incontrarsi nuovamente, in data e luogo da definire, per esaminare lo stato di avanzamento delle iniziative di cooperazione sudamericane e determinare i prossimi passi da compiere. (Brb)