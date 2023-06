Italia-Turchia: Meloni rinnova congratulazioni a Erdogan per rielezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayvip Erdogan. E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio ha rinnovato le sue congratulazioni per la rielezione alla presidenza della Repubblica. Nel corso della telefonata sono stati valorizzati gli stretti legami bilaterali. Entrambi i leader hanno espresso la forte volontà di continuare ad impegnarsi da alleati per la sicurezza comune e di rilanciare il già intenso partenariato e la cooperazione a livello regionale, europea e multilaterale. È stato espresso l'auspicio di poter presto avere una nuova occasione di incontro. (Com)